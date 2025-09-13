Nuovo allarme droni, Varsavia: "Minaccia sventata"

In giornata è partita la cosiddetta "Operazione Sentinella" della Nato sui confini con Russia e Bielorussa. Si tratterebbe di molto più di una semplice risposta diretta alla maxi-esercitazione congiunta di Mosca e Minsk, ma di una prova globale delle capacità di difesa, dall’Estonia alla Polonia. "Dobbiamo dimostrare chiaramente la determinazione e la capacità di difendere il nostro territorio", ha spiegato in conferenza stampa il segretario generale dell'alleanza, Mark Rutte.