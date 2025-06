Nuovi scontri a Los Angeles, Trump tra fischi e applausi a Washington

Accoglienza contrastata per Donald Trump e Melania al Kennedy Center di Washington, tra fischi, applausi e cori. È la prima uscita pubblica del presidente dopo l’escalation di proteste contro la sua linea dura sull’immigrazione. Scontri e arresti si moltiplicano in varie città americane, da Los Angeles a Seattle. In California, avvocati denunciano le condizioni estreme in cui sono detenuti migranti, inclusi bambini. Il presidente insiste: “Arrestarne 3.000 al giorno”. Cresce lo scontro politico con i governatori democratici.