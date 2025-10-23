Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
a Dublino

Nuove proteste in Irlanda fuori hotel che ospita migranti, 23 arresti

Centinaia di manifestanti si sono radunati vicino all'ingresso di un hotel che ospita richiedenti asilo dopo una presunta aggressione sessuale ai danni di una bambina di 10 anni avvenuta nelle vicinanze

23 Ott 2025 - 09:03
00:54 

Ventitré persone sono state arrestate  a Dublino dopo gli scontri durati ore con la polizia irlandese,  i cui membri sono stati colpiti direttamente con fuochi  d'artificio, pietre e altri detriti durante un'altra notte di  disordini nella capitale irlandese. Centinaia di manifestanti si sono radunati vicino  all'ingresso di un hotel che ospita richiedenti asilo in una  zona a ovest della capitale, l'hotel Citywest, dopo una presunta  aggressione sessuale ai danni di una bambina di 10 anni avvenuta  nelle vicinanze nelle prime ore di lunedì. Un uomo di 26 anni,  le cui generalità non sono state diffuse per le norme che si  applicano ai casi di violenza sessuale nella Repubblica  d'Irlanda, è comparso in tribunale martedì con l'accusa di aver  commesso il presunto episodio. Sei arresti erano stati  effettuati durante i disordini di martedì sera e la polizia  aveva promesso una "risposta decisa" se la violenza fosse  continuata. 