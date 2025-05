Nuova Zelanda, Parlamento vuole bandire i rappresentanti maori dopo l'haka: protesta

La danza dell'haka è sacra per il popolo Maori della Nuova Zelanda, ma è diventata un'istituzione culturale amata dai neozelandesi di tutte le etnie. Le esibizioni da brivido durante eventi sportivi, funerali e cerimonie di laurea spesso diventano virali online. L'haka è un motivo di orgoglio apartitico per la Nuova Zelanda all'estero. Tuttavia, un haka eseguito in segno di protesta nel Parlamento neozelandese da tre membri lo scorso novembre ha provocato una forte divisione tra i parlamentari, divisi tra il fatto che si trattasse di un atto di dissenso pacifico o di un gesto di disturbo e persino intimidatorio nei confronti dei loro avversari. Martedì è stata inaspettatamente sospesa la votazione per approvare un divieto senza precedenti e di lunga durata dal Parlamento per i legislatori del partito Maori che hanno promosso la protesta. Centinaia di manifestanti contrari alle sanzioni hanno atteso davanti all'ingresso del Parlamento nella capitale neozelandese, Wellington, per accogliere i legislatori del partito Māori con un haka al loro arrivo.