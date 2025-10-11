Nuova Zelanda, haka non autorizzata ferma il Parlamento

La neo deputata si esibisce in un'haka in Parlamento e la seduta viene sospesa in Nuova Zelanda. Oriini Kaipara, maori, viene eletta e dopo il discorso di presentazione celebra la sua elezione con una haka improvvisata, a cui si uniscono persone che assistono alla seduta. L'haka è la tipica danza, nata per caricare i guerrieri Māori prima della battaglia, è diventata oggi simbolo identitario. All'interno dell'aula parlamentare non è una novità assoluta e si tratta di una situazione già verificatasi in passato. Lo speaker della Camera, Gerry Brownlee, però, non approva: "No, questo no - dice - Era stato garantito che non sarebbe successo... Non è possibile" e la seduta è stata subito sospesa.