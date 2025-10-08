Nuova Flotilla fermata al largo di Gaza, Israele: "Tutti espulsi a breve"

Eccole le immagini della nuova Flotilla, nel momento in cui le nove imbarcazioni vengono intercettate da Israele, nella notte, a 120 miglia nautiche dalla costa della Striscia di Gaza. Proprio come accaduto solo pochi giorni fa con la spedizione gemella della Global Sumud Flotilla. A bordo attrezzature sanitarie e farmaci che un centinaio di medici e attivisti volevano portare nella Striscia: sono una decina gli italiani fermati fa sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'ambasciata e il consolato d’Italia a Tel Aviv - annuncia il capo della diplomazia italiana - stanno seguendo fin dall'alba il blocco della nuova Flotilla e presteranno tutta l'assistenza necessaria, con la richiesta al governo israeliano di garantire il rispetto dei diritti individuali fino al momento dell'espulsione. Al lavoro anche l'unità di crisi della Farnesina. Fermato un altro tentativo inutile di violare il blocco navale annuncia Israele, assicurando che gli attivisti fermati stanno tutti bene e presto saranno espulsi.