Nuova bufera sul principe Harry, accusato di "molestie e bullismo"

Una nuova controversia travolge il principe Harry, questa volta legata alle attività dell'associazione benefica da lui fondata in omaggio all'impegno sociale della madre Diana. La presidente dell'associazione, Sophie Chandauka, lo ha accusato di "molestie e bullismo su larga scala" dopo le sue dimissioni e quelle di altri membri. Chandauka ha sostenuto che Harry ha avviato una campagna contro di lei, utilizzando i suoi pubblici rapporti per diffondere notizie dannose, senza informare né lei né altri direttori. Ha anche affermato che la sua partenza ha avuto un impatto devastante sull'associazione, che ha perso sponsor e donatori. In risposta, una fonte vicina agli ex membri del consiglio ha negato le accuse di bullismo. Harry ha annunciato le sue dimissioni in segno di solidarietà con il consiglio, a causa di divergenze con Chandauka. La vicenda ha portato anche a un'indagine della Charity Commission britannica.