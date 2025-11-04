Nuoro, banda specializzata in assalti armati: ecco come agivano

Operazione della Polizia nei confronti dei componenti di una banda specializzata in assalti con armi ed esplosivi a furgoni portavalori, bancomat e depositi dei Monopoli di Stato. Sei le persone arrestate. Un centinaio di operatori della Polizia di Stato è impegnato nelle esecuzioni delle ordinanze di custodia cautelare e in numerose perquisizioni su tutto il territorio della provincia di Nuoro.