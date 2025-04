Nucleare, Khamenei frena sui colloqui con gli Usa: "Ci sono linee rosse"

La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, si è detto soddisfatta dei colloqui con gli Stati Uniti in Oman, esprimendo fiducia nella posizione della Repubblica islamica ma sollevando dubbi sulle intenzioni degli Usa. I colloqui sono stati "ben condotti nei primi passi. Certo, siamo molto pessimisti riguardo alla controparte, ma siamo ottimisti sulle nostre capacità" ha affermato Khamenei, parlando ad alti funzionari del governo iraniano a Teheran. "Le linee rosse sono chiare, sia per noi che per l'altra parte", ha aggiunto.