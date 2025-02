Nubifragio all'isola d'Elba, strade come fiumi

Forte pioggia sull'Isola d'Elba, strade allagate a Portoferraio, vigili del fuoco impegnati nei soccorsi: a causa dell'innalzamento dell'acqua, effettuate tre operazioni di salvataggio per evacuare dei residenti bloccati nella propria abitazioni; soccorse 28 persone in difficoltà nei veicoli in panne lungo la strada principale di Portoferraio; evacuate da una scuola di danza 12 persone, tra cui 9 minori, e un'altra decina da una pizzeria. Via mare giunte in rinforzo altre squadre di sommozzatori e soccorritori acquatici.