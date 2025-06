Nozze d'oro per Mastella, "Dopo i Bezos ci siamo io e mia moglie"

Sandra Lonardo e Clemente Mastella. Sposi 50 anni fa. Ora celebrano le loro nozze d’oro a Ceppaloni, in quel di Benevento. 30 giugno allora, 30 giugno adesso. Anche qui, come a Venezia, pioggia di vip per festeggiarli. Non hollywodiani, certo, ma un parterre italico d’eccezione: il ministro dell’Interno Piantedosi, Pierferdinando Casini, il sindaco di Napoli Manfredi, i Della Valle, i Rummo, i Melluso. Ma anche Gigi d’Alessio e Katia Ricciarelli.