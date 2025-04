Norvegia, tornano in "funzione" i vecchi bunker

I Norvegia i vecchi bunker della guerra fredda stanno tornando in funzione per rafforzare la difesa contro la Russia. Durante il conflitto tra blocchi, il paese scandinavo aveva costruito circa 3.000 strutture sotterranee per proteggere le proprie forze armate e quelle alleate. Ora sta riattivando due delle basi storiche: la stazione aerea di Bardufoss e la base navale di Olavsvern