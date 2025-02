Norvegia, salmoni fuggiti dagli allevamenti: ricompensa a chi li cattura

L’azienda globale di prodotti ittici Mowi offre una taglia ai pescatori che catturano salmoni fuggiti dopo che circa 27.000 pesci sono scomparsi da un allevamento al largo della costa norvegese in quello che gli attivisti hanno definito un “disastro per il salmone selvatico”. Il più grande produttore di salmone d’allevamento al mondo offre una ricompensa di 500 corone (36 sterline) per salmone catturato dopo aver affermato che un quarto dei suoi 105.000 salmoni è fuggito da una gabbia a Troms, nel nord-ovest della Norvegia.