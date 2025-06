Norvegia, Macron depone una corona di fiori davanti al memoriale di Oslo

Durante una visita di Stato in Norvegia, il presidente francese Emmanuel Macron ha deposto una corona di fiori al memoriale "Normandieplassen" di Oslo per commemorare i soldati norvegesi che hanno combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Macron è in Norvegia per rafforzare i legami tra i due Paesi in materia di difesa. Si tratta della prima visita ufficiale di un presidente francese nel paese nordico in 41 anni.