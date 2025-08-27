Logo Tgcom24
NESSUN FERITO

Normandia, crolla un tratto di scogliera davanti ai bagnanti

Paura sulla spiaggia di Petites Dalles, dove una porzione della falesia è improvvisamente franata sotto lo sguardo dei presenti

27 Ago 2025 - 16:10
00:23 

 Momenti di paura sulla spiaggia di Petites Dalles, in Normandia, dove una porzione della falesia è improvvisamente franata sotto lo sguardo dei presenti. Alcuni turisti hanno assistito al cedimento della parete rocciosa e le immagini dell'accaduto sono state condivise rapidamente sui canali social francesi. Stando a quanto riportano le testate locali, non risultano feriti in seguito al crollo.

