Normandia, crolla un tratto di scogliera davanti ai bagnanti

Momenti di paura sulla spiaggia di Petites Dalles, in Normandia, dove una porzione della falesia è improvvisamente franata sotto lo sguardo dei presenti. Alcuni turisti hanno assistito al cedimento della parete rocciosa e le immagini dell'accaduto sono state condivise rapidamente sui canali social francesi. Stando a quanto riportano le testate locali, non risultano feriti in seguito al crollo.