Norimberga, centinaia di pecore tra i passanti: il curioso rito annuale

Il centro di Norimberga si è trasformato in un insolito corridoio per un grande gregge in movimento. Circa 600 pecore hanno attraversato le vie della città tedesca, sorprendendo i passanti e riportando al centro una tradizione che si rinnova ogni anno. La transumanza urbana è guidata dal pastore Thomas Gackstatte, che conduce i suoi animali verso i pascoli invernali situati fuori città. Il passaggio delle pecore nel cuore storico di Norimberga è un appuntamento molto atteso, legato alle radici agricole del territorio e mantenuto vivo nel tempo. Oltre al valore simbolico, il gregge svolge un ruolo pratico: le pecore vengono impiegate come veri e propri "tosaerba naturali" per le aiuole urbane. Il loro modo lento di brucare consente una gestione del verde attenta agli insetti e alla biodiversità, garantendo allo stesso tempo un risparmio per l'amministrazione cittadina.