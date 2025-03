Nordio alla Camera rilancia sulla riforma della giustizia

"Libelli inquisizione, mancano solo le accuse di simonia e bestemmia e siamo a posto". Sceglie l'ironia il ministro della Giustizia Carlo Nordio in apertura del suo intervento alla Camera, nel giorno in cui si vota la sfiducia nei suoi confronti per il caso Almasri, il generale libico accusato di crimini contro l'umanità, arrestato in Italia e poi rilasciato in Libia.