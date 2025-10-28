Logo Tgcom24
Al salone della giustizia in corso a roma

Nordio: "Cessi l'aggressività verbale della magistratura"

E' l'invito che il guardasigilli lancia dalla sedicesima edizione del Salone della Giustizia"in corso a Roma

di Alessandra Chertizza
28 Ott 2025 - 14:01
01:17 

"Nessun attentato alla Costituzione": dal Salone della Giustizia, il ministro della Giustizia Nordio respinge con forza le accuse rivolte alla riforma della separazione delle carriere, oggi all'esame del Senato per l'approvazione definitiva. Voto finale previsto per giovedì. Scontato, il ricorso al referendum. "Cessi l'aggressività verbale della magistratura", è l'invito che il guardasigilli lancia dalla sedicesima edizione del Salone in corso a Roma e avverte: "Attenzione al rischio di scivolare nella politicizzazione.

nordio
riforma della giusitizia