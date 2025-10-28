Nordio: "Cessi l'aggressività verbale della magistratura"

E' l'invito che il guardasigilli lancia dalla sedicesima edizione del Salone della Giustizia"in corso a Romadi Alessandra Chertizza
"Nessun attentato alla Costituzione": dal Salone della Giustizia, il ministro della Giustizia Nordio respinge con forza le accuse rivolte alla riforma della separazione delle carriere, oggi all'esame del Senato per l'approvazione definitiva. Voto finale previsto per giovedì. Scontato, il ricorso al referendum. "Cessi l'aggressività verbale della magistratura", è l'invito che il guardasigilli lancia dalla sedicesima edizione del Salone in corso a Roma e avverte: "Attenzione al rischio di scivolare nella politicizzazione.