Nord Stream, fermato in Italia un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti

Ricercato in tutta Europa, Kuzientsov - ritenuto tra i coordinatori della missione, forse il comandante dell'imbarcazione partita da Rostock - è stato rintracciato sulla riviera romagnola, in vacanza con moglie e figli vicino a Misano Adriatico, dove sarebbe arrivato alla guida di un'automobile. Il blitz è scattato nella notte, quando i carabinieri - in coordinamento con l'interpol e con le autorità tedesche - hanno circondato il residence e bloccato il 49enne, che adesso si trova in carcere. Nelle prossime ore comparirà davanti ai giudici della Corte d'Appello di Bologna, che dovranno decidere sull'estradizione a Berlino. Aiutato da un interprete e assistito da un avvocato, dovrà difendersi dalle accuse di aver provocato l'esplosione, di sabotaggio anticostituzionale e di distruzione di edifici. Della sua cattura si sta interessando anche la Procura di Genova, che indaga sull'attentato - avvenuto lo scorso febbraio - ai danni di una petroliera con bandiera maltese, avvenuto a largo di Savona.