Non solo Meloni... i balli dei politici

Qualcuno, evidentemente, preferisce i governi che "ballano" - e quindi l'instabilità politica - a un premier che accenna con entusiasmo a un paio di saltelli su un palco. Ma i critici che a sinistra si indignano per così poco, dimenticano forse quanti esponenti politici abbiano mosso passi di danza, pur nel pieno di mandati e ruoli istituzionali. Su tutti il presidente americano Trump, che non perde occasione di accompagnare la sua musica preferita con due mosse di twist, perfino in visita ufficiale all'estero.