Politica
I precedenti

Non solo Meloni... i balli dei politici

Ad esempio, il presidente americano Trump non perde occasione di accompagnare la sua musica preferita con due mosse di twist, perfino in visita ufficiale all'estero

di Francesca Romanelli
17 Nov 2025 - 19:55
02:12 

Qualcuno, evidentemente, preferisce i governi che "ballano" - e quindi l'instabilità politica - a un premier che accenna con entusiasmo a un paio di saltelli su un palco. Ma i critici che a sinistra si indignano per così poco, dimenticano forse quanti esponenti politici abbiano mosso passi di danza, pur nel pieno di mandati e ruoli istituzionali. Su tutti il presidente americano Trump, che non perde occasione di accompagnare la sua musica preferita con due mosse di twist, perfino in visita ufficiale all'estero.

