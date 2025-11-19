Non solo Garofani: le precedenti schermaglie tra Quirinale e Chigi

Le tensioni tra Quirinale e Palazzo Chigi non sono certo una novità. Nel 2011, quando Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio, fu costretto alle dimissioni: colpa dello spread, poi scomparso dalle cronache politiche ed economiche, e della pressione dei mercati finanziari. L'allora capo dello Stato Giorgio Napolitano nominò prima senatore a vita l'ex commissario europeo Mario Monti e quattro giorni dopo lo chiamò per formare il nuovo esecutivo. Un piano, sostennero in tanti, preparato da tempo.