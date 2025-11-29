Logo Tgcom24
DOLCI GESTI DI CURA

Ninne nanne e carezze: così Lek guarisce gli elefanti

In Thailandia, una donna ridona serenità agli elefanti traumatizzati con pazienza e amore

29 Nov 2025 - 11:00
In Thailandia, tra le verdi colline di Chiang Mai, Lek Chailert è conosciuta come la "sussurratrice di elefanti". Con voce calma e gesti gentili, cura e consola gli animali che hanno vissuto anni di maltrattamenti o lavori forzati. Nei suoi santuari, Lek canta dolci ninne nanne agli elefanti feriti nell'anima, insegnando loro a fidarsi di nuovo dell'uomo. Ogni abbraccio, ogni carezza diventa un passo verso la guarigione. La donna, considerata una delle più importanti attiviste per la tutela degli elefanti asiatici, dedica la sua vita a salvare questi giganti sensibili da circhi, turismo e sfruttamento. Il suo lavoro ha ispirato progetti di conservazione in tutto il mondo.