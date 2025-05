Niente più scorta dei servizi segreti agli ex premier

Ma la novità non è piaciuta affatto a Matteo Renzi, infuriato non solo per la modifica del dispositivo che deve vigilare sulla sua sicurezza, quanto per il fatto che la notizia sia finita sui giornali. "Doveva restare riservata - attacca il leader di Italia Viva - e invece queste informazioni sono state passate alle redazioni dal Governo che usa le veline per attaccare gli avversari". Parole pesantissime che hanno come destinatario principale il sottosegretario Mantovano. Si è trattato di un atto dovuto, già stato previsto da precedenti Governi - filtra da Palazzo Chigi - e che rientra anche in un'ottica di razionalizzazione delle risorse a disposizione. Ma Renzi non ci sta. È convinto che si tratti di una ritorsione nei suoi confronti per aver criticato l'esecutivo e annuncia di voler rinunciare anche alla scorta del Viminale. Prima di lui sia Conte che Draghi avevano già fatto a meno della protezione degli uomini dei Servizi: una decisione presa spontaneamente senza polemiche.