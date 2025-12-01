Logo Tgcom24
LEGGENDA DEL TENNIS ITALIANO

Nicola Pietrangeli, l'uomo che condusse il tennis italiano nell'Era Open

Veniva consultato come l'oracolo della racchetta, aveva previsto il successo di Sinner

di Ida Barone
01 Dic 2025 - 11:27
01:39 

Sempre lucido, ironico, rispettato. Nicola Pietrangeli veniva consultato come l'oracolo della racchetta. "E' un momento magico, in questo momento il tennis italiano è il numero uno al mondo" diceva. Negli ultimi mesi partecipava da spettatore divertito al rinascimento del tennis italiano. Non saltava mai una coppa Davis vinta da capitano non giocatore nel 1976. Aveva previsto in anticipo il successo di Jannik Sinner. A fine 2024 si commuoveva per la scomparsa ravvicinata dell'ex moglie Susanna, madre dei suoi 3 figli e dell'amica tennista Lea Pericoli, di cui condivideva la classe.

  

 

