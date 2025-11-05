New York, il socialista Mamdani è il nuovo sindaco: a 34 anni il più giovane di sempre

È un'elezione storica per la Grande Mela, per l'altissima affluenza alle urne e la forte partecipazione della "Generazione Z". Ma si tratta anche del primo test amaro per Donald Trump, che non ha nascosto l'ira: "Abbiamo perso perché sulla scheda non c'era il mio nome e per lo shutdown", ha scritto Trump, che aveva sostenuto Cuomo e chiamato Mamdani "un comunista".