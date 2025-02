New York, da Christie's la prima asta di opere d'arte realizzate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale

La casa d'aste Christie's di New York ha lanciato la prima asta di opere realizzate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, tra cui uno schermo che prende vita grazie alle indicazioni dello spettatore e una macchina pubblicitaria. L'intelligenza artificiale è "un modo per migliorare la creatività degli artisti e non un modo per realizzare più velocemente arte mediocre", ha spiegato Nicole Sales Giles, la curatrice responsabile della vendita.