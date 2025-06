Dopo sei mesi e otto Paesi visitati a bordo della nave scuola Juan Sebastián Elcano, la principessa Leonor ha concluso il suo viaggio di addestramento con l'arrivo a New York. L'itinerario l'ha portata in Brasile, Cile, Perù, Panama, Colombia, Repubblica Dominicana, Messico e Stati Uniti. Ora tornerà in Spagna per proseguire la sua formazione militare.