New Mexico, bambini armati di pistola: la delicata operazione della polizia per disarmarli

L'ufficio dello sceriffo della contea di Bernalillo, in New Mexico, ha diffuso un video girato da un drone che mostra agenti disarmare due fratelli di 7 e 9 anni. "A un certo punto - ha raccontato lo sceriffo John Allen - uno dei ragazzi ha alzato la pistola e ha premuto il grilletto, ma l'arma ha funzionato male". Nelle immagini si vedono gli agenti esortare ripetutamente i bambini a gettare la pistola e usare proiettili non letali per distrarli mentre si avvicinano e gli tolgono la pistola. La delicata operazione della polizia è avvenuta il 16 febbraio.