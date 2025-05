New Jersey: pochi secondi e lo Sheraton Hotel, con i suoi 22 piani, viene demolito

Dopo 36 anni a dominare lo skyline al confine tra New Jersey e New York, lo Sheraton Crossroads Hotel è stato ridotto in polvere in una spettacolare demolizione controllata. Domenica mattina, centinaia di curiosi si sono assiepati lungo la Route 17 a Mahwah per assistere alla distruzione della mastodontica struttura in vetro e acciaio. In una manciata di secondi, i suoi 22 piani sono scomparsi, lasciando spazio a una nuvola di detriti.