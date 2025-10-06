Logo Tgcom24
Ma altri rimangono intrappolati

Neve sull'Everest, in salvo gruppo di 350 escursionisti

Erano almeno mille quelli bloccati dalla tormenta, altri restano intrappolati sul versante orientale in Tibet

06 Ott 2025 - 11:29
00:33 

Un gruppo di 350 turisti bloccati sul versante orientale del monte Everest a causa di una intensa nevicata è "sceso sano e salvo". A riferirlo è il media center della contea Tingri nella prefettura di Shigatse, nella regione autonoma del Tibet in Cina. "Al momento, 350 escursionisti colpiti dalla nevicata sono arrivati sani e salvi al punto di ritrovo nell'insediamento di Qudang e sono in buone condizioni fisiche", ha dichiarato il media center su WeChat. I soccorritori sono anche riusciti a contattare oltre 200 altri escursionisti, che arriveranno gradualmente al punto di ritrovo sotto la guida delle squadre di soccorso. Domenica, il quotidiano cinese Sanxiang Dushibao ha riferito che circa 1.000 turisti erano rimasti intrappolati sul versante orientale del Monte Everest, in Tibet. Secondo quanto riferito, sono stati costretti a cercare riparo nelle tende a un'altitudine di 4.900 metri.

