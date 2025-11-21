Logo Tgcom24
FIOCCHI A BASSA QUOTA

Neve in pianura al Nord: Brianza imbiancata all'alba

A Merate, in provincia di Lecco, strade e auto coperte da un velo bianco

21 Nov 2025 - 15:35
00:36 

Mattinata imbiancata in Brianza, dove la neve ha sorpreso i residenti con un risveglio fuori stagione. A Merate, in provincia di Lecco, i primi fiocchi hanno coperto le strade, le auto e i tetti delle case, regalando un paesaggio invernale inatteso per molti automobilisti diretti al lavoro. La perturbazione che ha colpito il Nord Italia nelle ultime ore ha portato neve anche in pianura, imbiancando diverse località lombarde. Il traffico ha subito qualche rallentamento, ma la situazione è rimasta sotto controllo grazie al pronto intervento dei mezzi spargisale.