Neve in pianura al Nord: Brianza imbiancata all'alba

Mattinata imbiancata in Brianza, dove la neve ha sorpreso i residenti con un risveglio fuori stagione. A Merate, in provincia di Lecco, i primi fiocchi hanno coperto le strade, le auto e i tetti delle case, regalando un paesaggio invernale inatteso per molti automobilisti diretti al lavoro. La perturbazione che ha colpito il Nord Italia nelle ultime ore ha portato neve anche in pianura, imbiancando diverse località lombarde. Il traffico ha subito qualche rallentamento, ma la situazione è rimasta sotto controllo grazie al pronto intervento dei mezzi spargisale.