Neve a Chicago, strade e tetti coperti dal primo manto bianco

La stagione invernale è ufficialmente arrivata anche a Chicago. Nel video, ripreso nelle prime ore del mattino, la città si mostra completamente imbiancata: strade, tetti e alberi vengono rapidamente coperti da un fitto manto di neve. Le auto parcheggiate lungo i marciapiedi scompaiono sotto una coltre bianca, mentre i rami spogli si piegano sotto il peso dei fiocchi. La nevicata segna il primo vero assaggio d'inverno per la metropoli dell'Illinois, famosa per i suoi venti gelidi e per le improvvise ondate di freddo.