Netanyahu: "Le truppe dell'Idf rimangono nella maggior parte della Striscia di Gaza"

Il messaggio del primo ministro israeliano dopo l'annuncio del piano di pace di Trump

30 Set 2025 - 15:11
01:31 

Riguardo al piano di Trump per porre fine alla guerra a Gaza, il primo ministro d'Israele Benjamin Netanyahu ha affermato in un video postato sul social X: "Invece di permettere a Hamas di isolarci, abbiamo ribaltato la situazione e isolato Hamas. Ora tutto il mondo, compreso il mondo arabo e musulmano, sta facendo pressione su Hamas affinché accetti le condizioni che abbiamo posto insieme al presidente Trump: liberare tutti i nostri rapiti, sia vivi che morti, mentre l'IDF rimane nella maggior parte della Striscia". Lo riportano i media israeliani.

