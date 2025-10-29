Netanyahu con il naso alla "Pinocchio" e Trump: i ritratti sulla spiaggia di Tel Aviv

L'esposizione è stata organizzata dagli attivisti di Brothers and Sisters in Arms, insieme ad altri attivisti per le famiglie degli ostaggi
Un'esposizione sulla spiaggia di Tel Aviv, posizionata di fronte all'ambasciata statunitense, ha presentato i ritratti di Donald Trump e di Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano ha il naso allungato alla "Pinocchio" che acceca il presidente Usa. Sotto le immagini, una didascalia recita: "Non farti ingannare di nuovo". Un monito per il capo della Casa Bianca. L'esposizione è stata organizzata dagli attivisti di Brothers and Sisters in Arms, insieme ad altri attivisti per le famiglie degli ostaggi. Attivisti e famiglie degli ostaggi continuano a sostenere e protestare, chiedendo la fine della guerra a Gaza e un accordo per garantire il rilascio degli ostaggi.