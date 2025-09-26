Logo Tgcom24
Netanyahu all'Onu mostra la "mappa dell'asse del terrore dell'Iran"

Il premier israeliano, all'inizio del suo intervento all'Assemblea generale, ha mostrato una mappa intitolata "La maledizione

26 Set 2025 - 16:14
02:00 

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, all'inizio del suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, ha mostrato una mappa intitolata "La maledizione". "Questo asse minacciava la pace del mondo intero, la stabilità della nostra regione e l'esistenza stessa del mio Paese, Israele", ha detto Netanyahu, usando un pennarello per indicare i diversi Paesi. Israele ha "martellato" gli Houthi, distrutto "la maggior parte della macchina terroristica di Hamas" e "paralizzato Hezbollah", ha detto, aggiungendo che "l'Iran stava sviluppando molto rapidamente un programma di armi nucleari massiccio e anche un programma di missili balistici massiccio". Toccando i Paesi sulla mappa, Netanyahu ha elencato diversi leader, fra cui Yahya Sinwar di Hamas, Hassan Nasrallah di Hezbollah e i principali scienziati nucleari iraniani: "tutti spariti", ha detto.

benjamin netanyahu
onu
gaza
israele guerra hamas
