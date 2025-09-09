Nepal verso il caos: proteste contro il blocco dei social, almeno 22 morti

La tensione ha raggiunto il culmine, quando i manifestanti hanno incendiato l’edificio principale del Parlamento. Sono stati presi di mira anche altri edifici governativi e le residenze private di esponenti politici. Il primo ministro KP Sharma Oli si è dimesso e a ruota sono arrivate le dimissioni del ministro dell’Interno Ramesh Lekhak, che si è assunto la “responsabilità morale” per le vittime, e di altri membri del governo. Nel tentativo di placare le tensioni, il ministro delle Comunicazioni, Prithvi Subba Gurung, ha annunciato la revoca del blocco dei social media. L’Unione Europea è intervenuta con una nota ufficiale, esprimendo “profondo rammarico” per le morti e chiedendo “un’indagine indipendente sulle uccisioni”.