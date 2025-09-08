Nepal, proteste per il blocco dei social da parte del governo

Diversi morti nelle manifestazioni per lo stop a Facebook, X e YouTube
Decine di migliaia di persone hanno protestato nella capitale del Nepal dopo che le autorità hanno deciso di bloccare la maggior parte delle piattaforme di social media, tra cui Facebook, X e YouTube, affermando che le aziende non si erano registrate e non si erano sottoposte alla supervisione del governo. I manifestanti hanno sfondato i fili spinati a Kathmandu e hanno costretto la polizia antisommossa a ritirarsi mentre circondavano il palazzo del Parlamento. Negli scontri ci sono stati diversi morti e feriti.
