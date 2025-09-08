Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
A Kathmandu

Nepal, proteste per il blocco dei social da parte del governo

Diversi morti nelle manifestazioni per lo stop a Facebook, X e YouTube

08 Set 2025 - 14:21
01:01 

Decine di migliaia di persone hanno protestato nella capitale del Nepal dopo che le autorità hanno deciso di bloccare la maggior parte delle piattaforme di social media, tra cui Facebook, X e YouTube, affermando che le aziende non si erano registrate e non si erano sottoposte alla supervisione del governo. I manifestanti hanno sfondato i fili spinati a Kathmandu e hanno costretto la polizia antisommossa a ritirarsi mentre circondavano il palazzo del Parlamento. Negli scontri ci sono stati diversi morti e feriti.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri