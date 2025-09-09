Nepal, manifestanti danno fuoco al palazzo del Parlamento

I manifestanti in Nepal hanno dato fuoco al palazzo del Parlamento a Baneshwor. In precedenza, i manifestanti avevano anche incendiato il cancello principale di Singha Durbar, il palazzo a Kathmandu che ospita edifici del governo nepalese e alcuni ministeri. Lo riportano i media locali. Il personale di sicurezza continua a cercare di riportare la situazione sotto controllo. Le manifestazioni in Nepal state in gran parte una risposta al divieto di accesso ai social entrato in vigore la scorsa settimana e al più ampio tentativo del governo di regolamentare i social attraverso un disegno di legge che impone alle piattaforme di registrarsi e di sottoporsi alla supervisione e alle normative locali