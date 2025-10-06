Logo Tgcom24
MORTE DECINE DI PERSONE

Nepal, forti piogge e inondazioni: villaggi spazzati via delle acque

Le principali autostrade sono rimaste chiuse e i voli interni sono stati sospesi a causa della scarsa visibilità

06 Ott 2025 - 12:48
00:37 

Le forti piogge hanno provocato frane e inondazioni devastanti in Nepal, causando la morte di almeno 44 persone. Le immagini girate dall'esercito, nel distretto di Jhapa, mostrano le acque alluvionali che ricoprono vaste aree del territorio e gli abitanti in fase di evacuazione. I media locali hanno riferito che almeno 450 case sono state sommerse. Le principali autostrade sono rimaste chiuse e i voli interni sono stati sospesi a causa della scarsa visibilità.

