Nepal, forti piogge e inondazioni: villaggi spazzati via delle acque

Le forti piogge hanno provocato frane e inondazioni devastanti in Nepal, causando la morte di almeno 44 persone. Le immagini girate dall'esercito, nel distretto di Jhapa, mostrano le acque alluvionali che ricoprono vaste aree del territorio e gli abitanti in fase di evacuazione. I media locali hanno riferito che almeno 450 case sono state sommerse. Le principali autostrade sono rimaste chiuse e i voli interni sono stati sospesi a causa della scarsa visibilità.