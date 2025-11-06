Nepal, Farnesina: contattati i 5 alpinisti di Como, stanno tutti bene

Stanno bene i cinque alpinisti italiani inizialmente dati per dispersi sulle montagne del Nepal. Da giorni si erano persi i contatti con la comitiva, impegnata in una spedizione di trekking nella valle del Khumbu sulla catena dell'Himalaya. Il gruppo, composto da escursionisti provenienti dalla provincia di Como, è riuscito a comunicare con le due agenzie legate al viaggio, una di Milano e una nepalese. Hanno riferito che proseguiranno nel loro percorso e, come da programma, l’8 novembre arriveranno a Kathmandu, la capitale del paese asiatico. L'allarme era scattato dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la zona ed ha provocato un serie di grosse valanghe. Sono riprese intanto, in una zona ben individuata, le ricerche del teramano Marco Di Marcello e dell’altoatesino Markus Kirchler. Dei due di cui non si ha più traccia da lunedì quando una imponente slavina ha travolto un gruppo di 12 persone al campo base del picco Yalung Ri.

