Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
SOLIDARIETA' E RICORDO

Nella foresta del Congo una scuola per Attanasio

Iniziativa voluta dalla vedova dell'Ambasciatore ucciso nel Paese africano: "Educazione per chi non ha nulla, come voleva lui"

08 Dic 2025 - 19:40
04:37 
attanasio
congo
solidarieta