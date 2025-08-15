Logo Tgcom24
prima del vertice in Alaska

Nella blindata Anchorage un alce ruba la scena in attesa di Trump e Putin

A poche ore del vertice bilaterale hotel al completo e giornalisti russi sulle brande del palazzetto dello sport

di Francesca Canto
15 Ago 2025 - 18:15
01:30 

Mancano ormai poche ore all'inizio del vertice bilaterale tra Donald Trump e Vladimir Putin. Ad Anchorage, in Alaska, gli abitanti sono in fermento per questo evento storico. L'area attorno alla base militare di Elmendorf-Richardson è blindata, ma un alce riesce ad avvicinarsi all'edificio in favore delle telecamere dei tanti giornalisti che sono accorsi sul luogo per raccontare l'incontro tra i due leader. Tutti gli hotel sono al completo, a causa della concomitanza del summit con la stagione turistica. Così, molti giornalisti russi si sono dovuti accontentare di brande da campo in questo palazzetto dello sport. "Condizioni spartane", dice un reporter di Mosca, lamentandosi. Fuori da qui, centinaia di persone manifestano per Kiev, anche perché proprio in questo Stato americano, risiedono tantissimi ucraini fuggiti dalla guerra.

