Nel forum per adulti foto rubate delle donne politiche e pioggia di post sessisti

La premier Giorgia Meloni e la sorella Arianna, la segretaria del PD Elly Schlein, le ministre dell'università Bernini e del turismo Santaché. E ancora: Carfagna, Boschi, Gelmini, Appendino. Sono soltanto alcune delle parlamentari e delle protagoniste della politica - di ogni schieramento - finite nel mirino di un sito osceno, dal nome irripetibile. Un forum dove vengono condivise foto rubate, spesso manipolate: incontri istituzionali, ma anche scatti in famiglia o nei momenti di svago.