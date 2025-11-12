Nel cuore della foresta amazzonica sorgerà una tangenziale

Una tangenziale nel cuore della foresta amazzonica, squarciata da 13 chilometri di asfalto. È il progetto dell'Avenida Liberdade, la strada a tre corsie per senso di marcia che agevolerà il traffico di Belem, in Brasile, dove in questi giorni si sta svolgendo la Cop30. La Conferenza delle Nazioni Unite sul clima è al centro di numerose polemiche per costi e organizzazione, ma soprattutto per le contraddizioni che aleggiano sullo sfondo. L'ultima è proprio la realizzazione della tangenziale - grazie agli introiti della Cop - che contribuisce alla deforestazione del "polmone del mondo": un paradosso, se si pensa che proprio a Belem si sta discutendo del futuro del nostro pianeta.