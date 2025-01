Nave Amerigo Vespucci è giunta a Gedda, sabato atteso a bordo il premier Meloni

La nave scuola Amerigo Vespucci è giunta a Gedda, in Arabia Saudita, nell’ambito del suo giro del mondo iniziato a luglio 2023. Sabato 25 gennaio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni salirà a bordo per la prima volta per incontrare l’equipaggio. Lo storico veliero della Marina Militare ha toccato 33 porti in cinque continenti, coprendo oltre 43mila miglia nautiche, più di due volte la lunghezza dell’equatore. Per raggiungere Gedda, la Vespucci è stata scortata dalla fregata Alpino e dal cacciatorpediniere Caio Duilio attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb.