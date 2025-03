Nato, Trump valuta il disimpegno in Europa: stop alle esercitazioni dal 2026

Gli Stati Uniti avrebbero informato gli alleati di voler cessare la partecipazione alla pianificazione delle prossime esercitazioni militari Nato in Europa. Gli Usa mirerebbero a ridurre la presenza militare nel Vecchio continente dal 2026 e a dare priorità alla regione indo-pacifica. Secondo il Telegraph, Trump starebbe valutando la possibilità di ritirare circa 35mila militari in servizio attivo in Germania.