Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
NESSUNA TREGUA

Natale al fronte con i soldati ucraini

Soldati della 13a brigata "Khartiia" della Guardia Nazionale ucraina portano i pasti a tavola ai loro commilitoni nel giorno di Natale."Un soldato, nome in codice "Sanych' parla con la sua famiglia tramite video chiamata

25 Dic 2025 - 11:25
01:13 
video evidenza