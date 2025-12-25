Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
dopo due anni di guerra

Natale a Betlemme: la messa del cardinale Pizzaballa

Il prelato italiano accolto da un bagno di folla

25 Dic 2025 - 08:05
01:29 
video evidenza