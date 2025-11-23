Nashville, il tamandua mangia con la sua lingua super appiccicosa

Primo piano sorprendente su uno dei comportamenti più curiosi di questo formichiere sudamericano
Al Nashville Zoo, in Tennessee, un tamandua viene ripreso mentre gusta il suo pasto con grande concentrazione. Le immagini mostrano da vicino il muso e le zampe dell'animale, catturando ogni movimento mentre afferra il cibo e lo porta alla bocca. Il tamandua, piccolo formichiere sudamericano, è noto per la sua lingua lunga e adesiva, che usa per nutrirsi in natura. È molto abile nel raccogliere i bocconi con precisione, grazie alla particolare conformazione della bocca e alla flessibilità del muso.