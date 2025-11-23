Logo Tgcom24
Nashville, il tamandua mangia con la sua lingua super appiccicosa

Primo piano sorprendente su uno dei comportamenti più curiosi di questo formichiere sudamericano

23 Nov 2025 - 17:00
Al Nashville Zoo, in Tennessee, un tamandua viene ripreso mentre gusta il suo pasto con grande concentrazione. Le immagini mostrano da vicino il muso e le zampe dell'animale, catturando ogni movimento mentre afferra il cibo e lo porta alla bocca. Il tamandua, piccolo formichiere sudamericano, è noto per la sua lingua lunga e adesiva, che usa per nutrirsi in natura. È molto abile nel raccogliere i bocconi con precisione, grazie alla particolare conformazione della bocca e alla flessibilità del muso.