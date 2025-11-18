Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
La novità

Nasce la Comunità dell'Italofonia

Tenuta a battesimo a Villa Madama dal ministro degli Esteri Tajani

di Alessandra Chertizza
18 Nov 2025 - 12:47
01:27 

L'italiano come strumento di pace: nasce per questo la prima Comunità dell'Italofonia, tenuta a battesimo a Villa Madama dal ministro degli Esteri Tajani.

video tg